港报社评：巴西世杯添乱，新兴国汲教训--经济日报6月13日

世界杯今晨在巴西揭幕，揭幕战在香港时间清晨四时上演，由东道主巴西对东欧劲旅克罗地亚。外界视巴西为今届大热，极有望重夺失落两届的金杯。惟球迷关心赛事的同时，国际社会却对为期一个月的赛程，到底能否顺利进行抱极大疑问。 此因今届世界杯虽耗资逾140亿美元，历来最昂贵，筹办过程却纰漏百出，如上演揭幕战的哥连泰斯球场，天幕竟无法及时完工，部分球场更连坐位也未装妥。加上针对世界杯的示威、罢工无日无之，令国际社会感到此是近年最混乱的世界杯。 更惹忧心的是，巴西当年顶着金砖五国的光环，极度心红，2007年夺得世界杯主办权后，2009年再下一城，赢得2016年里约热内卢奥运主办权。国际担心巴西办世界杯已左支右绌，后年要举行规模更巨大的奥运，能否吃得消？ 其实除巴西外，近年不少新兴国均积极争办体育盛事，未来两届世杯就由俄罗斯与卡塔尔主办。新兴国遂藉争办国际大赛，以向国际社会宣示他们正＂大国崛起＂，超赶发达国。 然而，要办好体育盛事，不但是财力上的比拼，更是国家综合实力的一次大考，对城市规划、工程监督、质量管控、政府效率、人民质素等，均有极高要求，今次巴西世界杯，显与合格水平有显着落差。更甚者如卡塔尔被指为抢办世界杯行贿，恐被褫夺主办权，反令国家形象受极大挫伤。 故今届巴西世界杯，对新兴国实是一大教训，综合国力除看经济成就外，更要其他社会环节甚至政治上取得均衡发展，国家才能经得起大考验，在国际舞台站稳阵脚。(A12)