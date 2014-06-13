港报社评：加强监察支援，防大型工程延误--文汇报6月13日

港铁宣布南港岛线及观塘延线将延迟半年完工，意味港铁所有新线工程都要延误。港铁同一时间展开多项工程，造成人力物力等资源紧张，难免延误工程进度。面对多项大型基建都出现工程延误，政府须建立严谨的监察和支援机制，确保大型基建的工程不出现重大纰漏，按质按时顺利完工。

港铁工程屡见延误，很大原因是高估自己能力所至。西港岛线、南港岛线、观塘延线、高铁香港段、沙中线五项工程同时上马，这无疑会出现争夺人才、技术资源的情况。再者，港铁的管理存在问题，例如港铁涉嫌隐瞒高铁工程的延误，就凸显港铁＂独立王国＂的弊端。

港铁工程延误造成巨额超支，大多数由纳税人来承担，影响港铁公司及香港的形象，政府亦难以逃避监管不力的指责。政府作为港铁公司的大股东、监管者，必须改革港铁的管治和监察机制，例如成立由专业人士、官员以及港铁代表组成的独立监督委员会，及时跟进港铁的管理和营运，充分掌握港铁工程的情况，令港铁的管理更透明问责，一旦工程发现异常时，亦可为港铁提供有效的协调支援，减少对港铁公司和特区政府的负面影响。

除了港铁工程一再延误外，香港其他多项大型基建同样面对工程延误的困扰。正在兴建中的港珠澳大桥本地工程、中环湾仔绕道和东区走廊连接路工程，由于工程庞大，在施工阶段不时遇到各种困难及挑战，出现工程延后的风险不小。因此，吸取港铁工程延误的前车之监，加强工程进度监管，其重要性不局限于港铁，更适用于香港的大型基建。(A05)