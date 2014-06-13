港报社评：中央权力走出笼子，对港政策实质改变--明报6月13日

国务院新闻办公室发表的《＂一国两制＂在香港特别行政区的实践》白皮书，引起广泛关注，触动一些人重新检视香港前途、思考安身立命的抉择，因为白皮书重新翻起香港问题的实质，就是恐共和能否保持香港的独特性，从而维持繁荣稳定的疑虑。这些问题和疑虑，本来30年前已经解决了，现在却扑面而来，历史在这里给香港人开了一个大玩笑。

白皮书揭示中央与香港就治港权力的摇摇板，明显地已经向中央倾斜，香港管治会是怎样的形态，已经成为悬念。这是实质而深远的改变。

当年，邓小平主导形成＂一国两制、港人治港、高度自治＂的特殊方针政策。这样的对港政策，实际上是中央于治港权力愿意自我设限、自我制约。当时中央这样做，固然有稳定人心的功利实用考虑，不过，最主要的是当时的领导人认为共产党不会管治好香港。

今次白皮书揭示中央对港事务思维的根本改变，在于过去隐没的中央对港权力，现在刻意将之浮现出来，同时不遮掩地要全面直接行使。若说白皮书没有改变香港管治格局，一国两制、港人治港、高度自治并无改变，除非另有目的，否则是自欺欺人。

对港方针政策、治港权力本属严肃的事，现在白皮书的论述，却让人有只求逻辑严谨、文字精炼之感，是否属实，则诉诸官意，显现出来的权力霸道，不能使人信服。

白皮书对一些人而言，重新勾起恐共和前景不明等疑虑，把香港推回30年前民间忐忑不安的状态，而时移世易，是否有更多人不在意中央直接管治香港，无从得知。对港政策作如此重大调整，港人却无缘置喙，不公平，中央欠港人一个解释和交代。(A04)