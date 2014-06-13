期货日报：中国期指净空持仓持续高位，短期维持偏弱振荡

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
周四股指延续盘整格局，收盘小幅回落0.34%。期指资金小规模的流出，隔夜持仓与前日基本持平。股指连续三周在2130—2150点附近徘徊，从盘面来看，量能下滑明显，投资者观望情绪升温。
在基本面不明朗的情况下，期指或维持偏弱振荡。周四前20席位在IF1406、IF1407、IF1409三份合约上共增加买单847手，增加卖单1145手。多头主力资金持仓变化不大，其中北京中期席位增仓692手。空方主力资金情况类似，海通期货席位增仓655手，国泰君安期货席位减仓730手，上海东证席位减仓518手。其他席位持仓变化均在500手以下，投资者观望意愿很强。最近三个交易日空头主力增仓量略高于多头，使得净空持仓连续增加，净空持仓量超过2.5万手，刷新股指期货上市以来的最高点。在净空持仓持续高位的压制下，股指很难出现大幅上升行情，短期仍将维持偏弱振荡。(完)
here (整理 路透中文部)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)