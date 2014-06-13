期货日报：中国期指净空持仓持续高位，短期维持偏弱振荡

在基本面不明朗的情况下，期指或维持偏弱振荡。周四前20席位在IF1406、IF1407、IF1409三份合约上共增加买单847手，增加卖单1145手。多头主力资金持仓变化不大，其中北京中期席位增仓692手。空方主力资金情况类似，海通期货席位增仓655手，国泰君安期货席位减仓730手，上海东证席位减仓518手。其他席位持仓变化均在500手以下，投资者观望意愿很强。最近三个交易日空头主力增仓量略高于多头，使得净空持仓连续增加，净空持仓量超过2.5万手，刷新股指期货上市以来的最高点。在净空持仓持续高位的压制下，股指很难出现大幅上升行情，短期仍将维持偏弱振荡。(完)