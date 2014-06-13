港报社评：做好前期工夫，免惊险收楼--星岛日报6月13日

市区重建局在深水埗收楼出现惊险场面，一位业主爬出窗外作跳楼状负隅顽抗，最后市建局出动几个保安壮汉把他抬到街上，当街与业主家人纠缠一番。事件主要有两点惹人议论：一是补偿，二是手法。

事件中的业主，与市建局谈了八年都不肯交楼，原因是补偿条件谈不拢。到三年前政府正式公布收地，谈判仍然胶着。最后市建局办妥法律手续，由法庭执达吏带同保安员前往上址，执行法庭命令收楼。

市建局指这位业主要求的补偿，超过市建局的标准。有同情业主的人则认为，市建局可否增加弹性。

市建局收楼，向自住业主提供的补偿，以可以买到同区7年楼龄同等面积单位为计算准则。市建局收楼，比私人发展商的收购条件丰厚。但是，市建局收楼要公平对待所有业主和租户，如果向拖延交楼者另加甜头诱使其改变主意，一来违反公平原则，二来变相鼓励业主拖延交楼以换取更大利益，后患无穷。

今次事件所属发展项目，八年前公布时每方尺补偿5,000多港元，后来再跟随楼价上升而调整补偿至9,000多港元，是否＂刻薄＂业主，市民应该心中有数。

对业主来说，如果认为市建局的补偿不公平，可以透过土地审裁处等机制，以讲道理的方式来讨个公道，避免情绪化地＂搞大件事＂，冒生命危险，如今又遭警方拘捕，实属不智。

今次涉及的发展计画，八年前开始，当初预计今年落成，可以大为纾缓现时的市区＂楼荒＂，现在则连楼都未拆卸。市建局收楼建屋，不能够无限期拖延，为免以后收楼重演昨日的场面。(A06)