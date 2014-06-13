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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 09:27 BJT

国信期货：大连铁矿石期货仍有下跌空间，市场供应过剩严重

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

近日，铁矿石主力1409合约价格在680—700元/吨区间振荡数日后，于6月12日大跌2.5%，至666元/吨，再创上市以来新低。由于铁矿石供应过剩严重，在宏观经济表现不佳的情况下，铁矿石期货仍有下行空间。

由于铁矿石市场供过于求局面严重，现货铁矿石价格持续下跌。作为国际铁矿石价格风向标，普氏铁矿石价格指数在跌破100美元/吨大关后持续下行，目前已跌至93.75美元/吨。进口铁矿石价格也开始加速下跌，截至6月12日，青岛港进口澳大利亚PB粉630元/吨，较5月底跌去35元/吨，跌幅5.3%。在基本面和宏观面都偏弱的情况下，铁矿石期货后期仍有下跌空间，应当维持中期空头思路。(完)

here (整理 路透中文部)
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