国信期货：大连铁矿石期货仍有下跌空间，市场供应过剩严重

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
近日，铁矿石主力1409合约价格在680—700元/吨区间振荡数日后，于6月12日大跌2.5%，至666元/吨，再创上市以来新低。由于铁矿石供应过剩严重，在宏观经济表现不佳的情况下，铁矿石期货仍有下行空间。
由于铁矿石市场供过于求局面严重，现货铁矿石价格持续下跌。作为国际铁矿石价格风向标，普氏铁矿石价格指数在跌破100美元/吨大关后持续下行，目前已跌至93.75美元/吨。进口铁矿石价格也开始加速下跌，截至6月12日，青岛港进口澳大利亚PB粉630元/吨，较5月底跌去35元/吨，跌幅5.3%。在基本面和宏观面都偏弱的情况下，铁矿石期货后期仍有下跌空间，应当维持中期空头思路。(完)
here (整理 路透中文部)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)