国泰君安期货：上海螺纹钢价格将振荡寻底，需求淡季打压看涨预期

截至6月12日，螺纹钢期货主力合约价格较上海现货主流市价贴水125元/吨。一方面，下游需求疲弱，资金压力加大，进口矿港口库存维持高位，融资风波不断，对价格构成压制作用；但另一方面，钢材社会库存降低、规格不齐，政策面微刺激加码，商家继续抛售动力不强，市场不具备大跌动力。在多空博弈之下，市场或将从前期的单边下跌转为振荡寻底。

从需求面来看，终端采购量数据近期连续下滑。一方面，市场资金紧张，工地开工不足，下游需求较为有限；另一方面，价格持续下跌，市场信心不足，工地采购多以随采随用为主，不主动备货。此外，一线实地调研数据显示，近期工业用材需求下降较为明显，部分钢厂已经出现订单不足情况；而建筑用材受制于工地资金紧张、施工进度较为缓慢，整体需求向淡季转化的趋势较为明显。(完)