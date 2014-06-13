国泰君安期货：上海螺纹钢价格将振荡寻底，需求淡季打压看涨预期

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
截至6月12日，螺纹钢期货主力合约价格较上海现货主流市价贴水125元/吨。一方面，下游需求疲弱，资金压力加大，进口矿港口库存维持高位，融资风波不断，对价格构成压制作用；但另一方面，钢材社会库存降低、规格不齐，政策面微刺激加码，商家继续抛售动力不强，市场不具备大跌动力。在多空博弈之下，市场或将从前期的单边下跌转为振荡寻底。
从需求面来看，终端采购量数据近期连续下滑。一方面，市场资金紧张，工地开工不足，下游需求较为有限；另一方面，价格持续下跌，市场信心不足，工地采购多以随采随用为主，不主动备货。此外，一线实地调研数据显示，近期工业用材需求下降较为明显，部分钢厂已经出现订单不足情况；而建筑用材受制于工地资金紧张、施工进度较为缓慢，整体需求向淡季转化的趋势较为明显。(完)
here (整理 路透中文部)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)