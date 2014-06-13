《焦点》今年亚洲柴油需求增幅料为1998年金融危机来第二低

**削减补贴**

分析师和业内消息人士称，印度和印尼逐步削减补贴，让国内柴油价格向国际市场靠拢，这同样损及消费。

Woodmac的Sivanandam称，印尼柴油需求今年料下降4.6%，降幅超过去年的3.7%。

根据印度石油部下属的石油规划和分析小组(PPAC)公布的数据，截至2014年3月31日财年的印度柴油消费量减少1%，为十多年来首次下降。印度是全球第四大石油消费国。

印度政府去年准许国有石油公司每个月小幅上调柴油价格，旨在最终取消补贴。

一位在印度的贸易消息人士称，这应会持续压低该国的柴油需求。

西方石油顾问和分析师多年来一直宣称，燃料补贴已经扭曲了亚洲油市，鼓励过度消费，并导致中国等国炼厂产能严重过剩。

不过，印度和印尼削减补贴的影响可能不会持续很久，因未来几年两国经济成长或将提升柴油需求。

澳洲多家炼厂关闭，也有可能支撑需求，帮助消化地区内的部分过剩供应。(完)