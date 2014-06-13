《焦点》今年亚洲柴油需求增幅料为1998年金融危机来第二低

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
**削减补贴**
分析师和业内消息人士称，印度和印尼逐步削减补贴，让国内柴油价格向国际市场靠拢，这同样损及消费。
Woodmac的Sivanandam称，印尼柴油需求今年料下降4.6%，降幅超过去年的3.7%。
根据印度石油部下属的石油规划和分析小组(PPAC)公布的数据，截至2014年3月31日财年的印度柴油消费量减少1%，为十多年来首次下降。印度是全球第四大石油消费国。
印度政府去年准许国有石油公司每个月小幅上调柴油价格，旨在最终取消补贴。
一位在印度的贸易消息人士称，这应会持续压低该国的柴油需求。
西方石油顾问和分析师多年来一直宣称，燃料补贴已经扭曲了亚洲油市，鼓励过度消费，并导致中国等国炼厂产能严重过剩。
不过，印度和印尼削减补贴的影响可能不会持续很久，因未来几年两国经济成长或将提升柴油需求。
澳洲多家炼厂关闭，也有可能支撑需求，帮助消化地区内的部分过剩供应。(完)
(编译 杜明霞/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳/郑茵)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)