光大期货：USDA月报显示农产品供应宽松格局未变，价格下行压力加大

美国农业部公布了6月供需报告。美国农产品数据调整有限：美陈豆库存继续小幅下调，新豆库存相应小幅下调，美国陈、新季玉米供需数据未做调整，需求下降导致美麦库存上调。但是，全球玉米、大豆、小麦供应量继续上调令市场价格承压，CBOT近月豆价跌至近一个月低点，玉米价格跌至近四个月低点，小麦价格跌至近三个月低点。后市重点关注月末重要报告对未来行情的指引。