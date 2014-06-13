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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 09:41 BJT

光大期货：USDA月报显示农产品供应宽松格局未变，价格下行压力加大

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

美国农业部公布了6月供需报告。美国农产品数据调整有限：美陈豆库存继续小幅下调，新豆库存相应小幅下调，美国陈、新季玉米供需数据未做调整，需求下降导致美麦库存上调。但是，全球玉米、大豆、小麦供应量继续上调令市场价格承压，CBOT近月豆价跌至近一个月低点，玉米价格跌至近四个月低点，小麦价格跌至近三个月低点。后市重点关注月末重要报告对未来行情的指引。

整体看，本月报告中性偏空，全球农产品供应宽松格局未变，未来价格下行压力加大。但随着农产品天气炒作进入高峰期，农产品市场振荡将更为剧烈。(完)

here (整理 路透中文部)
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