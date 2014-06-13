《分析》个人大额存单将抢食“宝宝”蛋糕，难担纲中国长期利率锚

* 面向个人和企业发行的大额可转让存单渐行渐近

* 或助力银行在存款领域收复更多“失地”

* 应以国开行发“福娃债”的思路发行CD

* 若无足够发行规模和流动性，则无法担长期利率锚重任

作者 谢衡

路透北京6月13日 - 从诞生之初即所向披靡的中国“宝宝”军团（指以余额宝为首的理财产品），或将遭遇商业银行的迎头反击。种种迹象显示，面向个人和企业发行的大额可转让定期存单（CD）正渐行渐近，有望助力银行在存款领域收复更多“失地”。

尽管中国利率市场化又将迈出重要一步，但分析人士强调，若无足够流动性和发行量，CD担当长期利率锚的可能也就无从谈起。应建立配套机制保障CD可转让优势，避免目前同业大额存单（NCD）二级市场如同“鸡肋”的尴尬境地；而目前仍处高位的利率水平，亦将掣肘银行发行长期限CD产品。

“现在的银行如果单纯作为一个金融机构，从资产负债角度看，并不缺流动性，它缺的是一种叫做‘存款’的东西。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

他进一步解释，近一年来各种理财“宝宝”的兴起，以及居民理财意识被唤醒，最后结果就是银行存款在迅速下降，都转到了理财，“现在要把它们变回来，实际上这个CD就是一种标准化的，把理财变回存款的一种有效的方式。”

CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。多位消息人士表示，中国央行近日下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。在额度方面，目前看应该定为个人最低额度10万元人民币或等值外币，机构为100万元或等值外币。

鲁政委认为，CD对于现在开放式的理财产品和货币市场基金会有一定的竞争力，“目前看CD的设计是随时可支取，但理财产品可不是你什么时候想赎回就可以赎回的。所以对开放式的理财产品会有分流作用。”

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下支付宝，与天弘基金管理公司开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。此后，类似的T+0的互联网货币市场基金，即各种理财“宝宝”风生水起，抢夺走规模巨大的银行存款。

中国证券投资基金业协会数据显示，截至一季度末，中国互联网基金产品已超过30只，合计资产规模达1万亿元。而央行公布的四大国有商业银行人民币信贷收支表显示，今年前四个月，个人储蓄存款基本呈持续下降态势，4月末个人储蓄存款就较年初下降3,324亿元。

业内人士普遍认为，从安全性和流动性角度，大额存单利率应略高于同期国债、低于同期银行保本理财产品；同时，定价亦会参考同期限NCD的报价水平。

海通证券最新报告认为，CD对于投资者来说，安全性与一般存款一致，好于理财、货币市场基金；期限结构类似定期存款和理财，由于可以支取和交易，流动性好于定期存款、理财，但对于个人投资者来说流动性成本高于货币市场基金。

而一般上市公司若要购买理财，则需要走程序、发公告，但如果购买CD，按照存款性质推测，应不用走繁琐的流程，这将增加对企业的吸引力。因此海通预计对公客户比较优势相对明显。

“理财产品为应对大额存单，可能会在收益率上有所提高，还有可能提高流动性，比如期限更短，机制更灵活，允许开放理财等。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚称，CD推出后，可能会激发理财产品转让方面的创新，“其实，理财产品在封闭当中保证高收益完全可以连续交易。”

但一位国有银行资产管理部的主管认为，CD对理财产品的影响未必很大，因现在存款的很大一部门已经转化为理财产品。此外，理财的门槛是5万元起，而CD是10万元起。

“CD因为安全性和流动性都比理财产品高，因此可以预期收益率肯定会低于同期理财产品，但目前理财产品都是隐形担保，没有客户担心它的安全性。所以预计不会有大规模的理财产品转化为CD。”他说。

海通证券认为，目前中国实际利率市场化程度已较高，理财已经有12万亿元的规模、货币市场基金亦有1.5万亿元的规模，结构性存款增长迅速，大客户存款返点情况普遍。因此CD推出在短期内，对现有资金分布格局冲击有限。

**完善市场建设保障CD流动性**

更好的流动性是CD相对于目前主流理财产品最大的优势。根据央行征求意见稿中的有关要求，CD可以转让，亦可以提前赎回。据了解情况的消息人士透露，对于CD提前赎回的罚息，由各商业银行自行确定，央行并不设立统一的标准。

“我更关心赎回怎么报价，这就意味着CD是一个附加了选择权的债，而且这个选择权随时都可能生效被执行。那这个定价就不好搞了。”鲁政委说。

上述国有银行资产管理部主管亦表示，可提前支取对银行的定价确实是有挑战。国外成熟市场的做法包括有专业的网站，可以查询各家银行对CD发行和提前支取的报价，基本上行业会形成一个价格联盟，“估计国内也差不多，银行本来定价能力就弱，只能约摸定个价格，或者统一就是提前支取按活期利息算。”

曾刚认为，允许提前支取，CD就和定期存款没有区别。央行允许这么做，主要是为了在CD推出的初期，保证个人客户的利益。待市场发展一段时间后，CD逐渐成为流动性更好的工具，持有者将更愿意在二级市场转让而非提前支取。

不过从已经运行了近半年的NCD二级市场看，市场的流动性并不理想。“我有事没事会去刷刷同业存单的行情，但真是有时候一天都不见有成交的。”上海一银行交易员说。

上述资产管理部主管表示，大额存单的二级市场毕竟刚刚形成，还有待培育。整个流动的机制还没有建立，更重要的是，市场上也没有产生更大的对NCD这种负债端产品的需求。

“目前市场上收益高的产品有的是，CD的优势就在于流动性。如果二级市场的流动性不够、交易不够频繁，CD的优势就不存在。”曾刚说。

美国CD的发展经历显示，在有机构愿意承担做市商提供二级市场流动性之后，CD的流动性才得到明显提高，市场规模才得到急剧扩大。花旗银行在1961年发行CD之前，特地请专门办理政府债券的贴现公司为大额存单的二级市场提供交易服务，以保证市场的流动性。

与此同时，从债券市场发展的一般规律看，关键期限的持续、滚动发行，对于流动性的提高和市场定价至关重要。

鲁政委指出，要营造一个活跃的二级市场，做市商制度和关键期限、标准额度的持续滚动发行很重要，“商业银行应该以国开行发‘福娃债’的思路来发行CD。”

国开行 自2012年开始尝试五期债同发（市场戏称“福娃债”），期限包括一、三、五、七和10年。福娃债细水长流的发行方式，不仅平滑了新债供给时点性冲击，有效降低了国开行新债发行成本，亦提高了固息债收益率曲线的有效性。

“这需要一个过程，就是你得敢在这个市场上持续地发行CD、报价、做市。但在中国做市的确有诸多不便，中国目前没有集中借券的做法，如果你想当做市商，自己必须先有一个券库，这个风险就比较大。如果有中央对手方可以借券的话，那做市就方便多了。”鲁政委说。

**难当长期利率锚重任**

与已经发行的同业大额存单最长期限只有一年不同，未来个人和企业的大额存单期限将与目前的定期存款期限基本一致，包括三个月、六个月、一年、两年、三年、五年等档次，利率分为固定利率和浮动利率两种。

因为有最长发行五年期的选择，有业内人士认为，长期限大额存单的定价，就有成为中国长期利率锚的可能。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，在长期利率形成过程中，大额存单的定价可以起到比较基准性的作用，“从风险的连续性角度看，不同期限大额存单的推出可以让利率的风险结构更完整。但CD不同于国债，其利率还不是无风险基准利率，属于风险偏低的金融品种，它可以使长端的风险定价机制更连续、完善。”

实际上，在LIBOR操纵丑闻暴露之后，LIBOR改革的最新趋势就是与CD利率的逐渐结合。在西方成熟市场获取存单利率很方便，操纵的空间相当小。人们可以观察存单利率曲线，来得知银行在五年之内是如何为自己获取资金支持的。银行系统内任何的融资紧张，都会很明显地表现在这条曲线上。

但正如一位接近央行的人士所言，一个利率能否成为政策目标利率取，决于其交易量如何、在市场中影响多广泛、对其他利率波及面如何，以及央行可调控性如何。

而从目前的实际情况看，中国的商业银行恐怕并没有足够的动力与能力发行大量的长期限CD。

“银行肯定是更愿意发短期的，因为目前本来长期存款的成本就高，CD的价格还要再加点，银行就不赚钱了。现在银行对公存款两年期以上的，都基本上都不要，就是觉得成本高。”上述资产管理部主管说。

国泰君安最新发布的报告亦认为，大额存单的发行具有明显的顺周期性，当前市场利率水平处于历史高位，从未来付息成本考虑，银行可能并不愿意发行过长期限的大额存单（浮动利率除外）。

“目前利率曲线长端的产品也少，资金量也少。利率曲线长端的效用和效力，指望通过发用CD有多大程度的改善，我看可能性不大。”该资产管理部主管说。

目前的中国资金市场，从国债利率，到银行大额协议存款利率、大额存单利率、以及活期存款利率，正在逐渐形成一个系列。但正如中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军所言，长期市场和短期市场之间，目前还没有融合，国债市场和银行借贷市场之间没有可以比较的平台。这两者之间对长短期利率影响，要看资金在两个市场中的影响如何。