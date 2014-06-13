华泰长城期货：收储政策为郑商所菜粕期价构筑坚实底部，仍有上涨空间

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
近两周，菜粕期货主力合约在2940—3100元/吨区间运行，成交活跃，持仓增加。以政策导向为基本，结合DDGS严查风波，伴随需求旺季来临，菜粕仍有上涨空间。
5月30日，国家粮食局网站发布公告，今年计划收购菜籽500万吨，收购价格2.55元/斤。政策对菜粕的利多作用主要体现在以下两方面：第一，国家在收购菜籽并临储菜油时，菜粕将由油厂回购，各地制定的菜粕指导价各不相同。可以说，菜粕指导价为国产菜粕奠定了价格底部。第二，虽然各省制定的油厂加工补贴可能不同，但并不影响国产菜籽压榨亏损的现状。在压榨亏损且油脂疲弱下行的背景下，油厂挺粕的意愿必将更加强烈。(完)
here (整理 路透中文部)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)