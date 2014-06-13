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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 09:47 BJT

华泰长城期货：收储政策为郑商所菜粕期价构筑坚实底部，仍有上涨空间

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

近两周，菜粕期货主力合约在2940—3100元/吨区间运行，成交活跃，持仓增加。以政策导向为基本，结合DDGS严查风波，伴随需求旺季来临，菜粕仍有上涨空间。

5月30日，国家粮食局网站发布公告，今年计划收购菜籽500万吨，收购价格2.55元/斤。政策对菜粕的利多作用主要体现在以下两方面：第一，国家在收购菜籽并临储菜油时，菜粕将由油厂回购，各地制定的菜粕指导价各不相同。可以说，菜粕指导价为国产菜粕奠定了价格底部。第二，虽然各省制定的油厂加工补贴可能不同，但并不影响国产菜籽压榨亏损的现状。在压榨亏损且油脂疲弱下行的背景下，油厂挺粕的意愿必将更加强烈。(完)

here (整理 路透中文部)
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