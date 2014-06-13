欧洲政经：乌克兰若未在周一以前支付欠款，Gazprom将暂停供应天然气

路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯国有天然气企业Gazprom 执行长Alexei Miller周四表示，如果到周一仍没有收到部分天然气欠款，将暂停对乌克兰的供应。这引发了欧洲天然气流入中断的疑虑。

Miller表示，如果乌克兰未能向Gazprom支付19.5亿美元欠费，将要求该国政府在未来出货时提前支付；如果完全收不到付款，就会切断供应。

Miller表示，Gazprom可能会通过其他路径增加向欧洲供气，包括途经波罗的海的北溪(Nord Stream)管道。

他称，“我们将竭尽所能保证对欧洲客户提供不间断的天然气。”

不过，碍于欧盟规定，俄罗斯通过北溪管道输气的能力有限。

俄罗斯兴建北溪管道以图绕过乌克兰等中转国。俄罗斯还计划在黑海海底修建南溪管道，通往保加利亚，直抵奥地利。

欧盟执委会要求保加利亚政府暂停兴建南溪管道，等候关于该项目是否符合欧盟法律的决议。另外，美国政府警告称，参与该项目的保加利亚企业将受到制裁。

Miller则表示，保加利亚并没有通知Gazprom南溪管道兴建工作被暂停，而这项工作仍在进行当中。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)