欧洲政经：乌克兰若未在周一以前支付欠款，Gazprom将暂停供应天然气

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透莫斯科6月12日 - 俄罗斯国有天然气企业Gazprom 执行长Alexei Miller周四表示，如果到周一仍没有收到部分天然气欠款，将暂停对乌克兰的供应。这引发了欧洲天然气流入中断的疑虑。
Miller表示，如果乌克兰未能向Gazprom支付19.5亿美元欠费，将要求该国政府在未来出货时提前支付；如果完全收不到付款，就会切断供应。
Miller表示，Gazprom可能会通过其他路径增加向欧洲供气，包括途经波罗的海的北溪(Nord Stream)管道。
他称，“我们将竭尽所能保证对欧洲客户提供不间断的天然气。”
不过，碍于欧盟规定，俄罗斯通过北溪管道输气的能力有限。
俄罗斯兴建北溪管道以图绕过乌克兰等中转国。俄罗斯还计划在黑海海底修建南溪管道，通往保加利亚，直抵奥地利。
欧盟执委会要求保加利亚政府暂停兴建南溪管道，等候关于该项目是否符合欧盟法律的决议。另外，美国政府警告称，参与该项目的保加利亚企业将受到制裁。
Miller则表示，保加利亚并没有通知Gazprom南溪管道兴建工作被暂停，而这项工作仍在进行当中。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)