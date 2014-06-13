日本股市：日经指数早盘跌至两周半新低，受伊拉克局势忧虑影响

“伊拉克紧张的地缘政局打击了风险人气。大家担心伊拉克局势的发展可能对油价和美国市场产生很大影响，而这也会波及日本，”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura说。

东证股价指数(TOPIX)跌0.8%，报1,228.02点。JPX-日经400指数 亦跌0.8%，报11,176.27点。

出口商类股走低，其中丰田汽车 跌1.2%，本田 跌1.9%，Fanuc Corp 跌1.2%。(完)