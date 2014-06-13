台湾汇市：台币早盘实质价位稍弱，出口商抛汇限缩跌幅

路透台北6月13日 - 台币兑美元 周五早盘实质价位稳中偏弱，交易员表示，韩元 走弱，台股 也走疲，令台币盘初实质交易趋向走贬。

交易员指出，盘初外商买卖美元皆有，方向并不明显。而继上日出口商在台币走弱至30以上即有大幅卖压出笼，今日出口商抛汇动作稍缓。

〞早上遇到外商是买卖都有，〞一位本地小型商银交易员表示。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中美元/台币的换汇点折价差距不大。本地时间1002，一个月期美元/台币换汇点折价约在-0.030/-0.020，上日收盘也在相似水位。

一个月远汇报价 早盘在29.971/29.983左右，上日纽约盘收在29.965。

他们估计，台币今日实质交易区间料在29.990-30.020；上日台币主要在29.993-30.016。

中国人民币兑美元 周五开盘报6.2147元，上日收报6.2185元。

本地时间1006，台股跌0.28%；而韩元 报1,018.6，上日收在1,017.7。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.990-30.020。

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