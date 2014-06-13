台湾汇市：台币早盘实质价位稍弱，出口商抛汇限缩跌幅

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 台币兑美元 周五早盘实质价位稳中偏弱，交易员表示，韩元 走弱，台股 也走疲，令台币盘初实质交易趋向走贬。
交易员指出，盘初外商买卖美元皆有，方向并不明显。而继上日出口商在台币走弱至30以上即有大幅卖压出笼，今日出口商抛汇动作稍缓。
〞早上遇到外商是买卖都有，〞一位本地小型商银交易员表示。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中美元/台币的换汇点折价差距不大。本地时间1002，一个月期美元/台币换汇点折价约在-0.030/-0.020，上日收盘也在相似水位。
一个月远汇报价 早盘在29.971/29.983左右，上日纽约盘收在29.965。
他们估计，台币今日实质交易区间料在29.990-30.020；上日台币主要在29.993-30.016。
中国人民币兑美元 周五开盘报6.2147元，上日收报6.2185元。
本地时间1006，台股跌0.28%；而韩元 报1,018.6，上日收在1,017.7。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.990-30.020。
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工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)