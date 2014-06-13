中国金属：澳洲BHP与一炼厂敲定调降2014下半年精铜加工精炼费用--消息

路透香港6月12日 - 两位消息人士周四说，至少有一家大型中国炼铜厂已经与澳洲矿业巨擘必和必拓 达成协议，2014年下半年铜精矿加工精炼费用(TC/RC)将较上半年调降3.5%。

消息人士说根据这项协议，2014年7-12月的TC/RC费用为每吨95.5美元/每磅9.55美分。这个价格要低于1-6月的99美元/9.9美分。

必和必拓在伦敦的发言人拒绝对此置评。

铜精矿卖家支付炼厂TC/RC费用把原料加工成精炼金属，费用是从炼厂的售价扣除。TC/RC的增减与精炼供需的情况一致。

“今天我们同意了95.5美元，”一位不愿具名消息人士说。他并表示，其他中国大型炼厂可能也会同意这个TC/RC价格。

另外一位直接知悉内情的消息人士，也证实了这个TC/RC价格。

此次达成协议的TC/RC费，要高于必和必拓开出的约90美元/9美分，但低于中国炼厂希望达到的100美元/10美分。

消息人士说，中国炼厂之所以接受比上半年低的TC/RC，是因为印尼精炼铜出口充满不确定性。