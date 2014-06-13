中国金属：澳洲BHP与一炼厂敲定调降2014下半年精铜加工精炼费用--消息

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月12日 - 两位消息人士周四说，至少有一家大型中国炼铜厂已经与澳洲矿业巨擘必和必拓 达成协议，2014年下半年铜精矿加工精炼费用(TC/RC)将较上半年调降3.5%。
消息人士说根据这项协议，2014年7-12月的TC/RC费用为每吨95.5美元/每磅9.55美分。这个价格要低于1-6月的99美元/9.9美分。
必和必拓在伦敦的发言人拒绝对此置评。
铜精矿卖家支付炼厂TC/RC费用把原料加工成精炼金属，费用是从炼厂的售价扣除。TC/RC的增减与精炼供需的情况一致。
“今天我们同意了95.5美元，”一位不愿具名消息人士说。他并表示，其他中国大型炼厂可能也会同意这个TC/RC价格。
另外一位直接知悉内情的消息人士，也证实了这个TC/RC价格。
此次达成协议的TC/RC费，要高于必和必拓开出的约90美元/9美分，但低于中国炼厂希望达到的100美元/10美分。
消息人士说，中国炼厂之所以接受比上半年低的TC/RC，是因为印尼精炼铜出口充满不确定性。
另一家大型中国炼厂的交易经理说，该公司还在和必和必拓谈判2014年7-12月精炼长单TC/RC价格。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)