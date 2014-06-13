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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 10:18 BJT

金属期市：伦铜料连续第三周下跌，因中国需求旺季已过

沪锌 也下滑1.5%，跟随隔夜技术性卖盘引发的伦敦市场跌势。

美国5月零售销售增幅不及预期，上周初请失业金人口增加，但并不影响经济成长重拾动能的看法。

官方数据周四显示，欧元区4月工业生产反弹力度比预期翻倍，受助于能源和非耐久财(耐用品)生产，说明第二季经济成长加速。

中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效。 (完)

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(编译 李春喜/朱晓军；审校 于春红/王兴亚)
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