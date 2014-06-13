版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 10:15 BJT

台湾股市：早盘下跌，汽车和食品类股跌势明显

路透台北6月13日 - 台湾股市周五早盘盘中下跌0.3%，基本追随周边和全球股市走势，因美国数据疲弱，且伊拉克紧张局势持续，令投资者感到紧张。

0153GMT，加权股价指数 跌27.21点报9,177.44点，上日收低0.27%。

主要分项指数中，汽车类指数 和食品类指数 跌幅最大，分别下跌1%和0.8%。

电子类指数 跌0.29%，受半导体类指数下滑0.39%的跌势拖累。

科技股中，和硕联合 下挫近2%，大立光电 跌1.2%。

美国周四公布的零售销售和一周初请失业金数据弱于预期，推动美股下跌。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐