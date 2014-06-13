美国个股：特斯拉汽车将自家专利开源共享，以期加快电动车发展

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透底特律/旧金山6月12日 - 美国电动车企业特斯拉(Tesla) 周四表示，将允许其他企业使用自家知识产权，以期加快所有制造商开发电动车的进程。
特斯拉共同创始人暨执行长马斯克(Elon Musk)表示，如果任何人“诚心希望使用我们的技术”，该公司都将不会采取法律行动。
马斯克在公司网页上表示，该行业将受益于技术的开源共享。
他表示，该公司创立的目的就是加快可持续交通系统的成长。
马斯克称此举包括所有特斯拉专利，包括几百项现有专利以及几千项未来专利。
他称，“我们认为市场大到足以容下各方人马。”
他在电话会议上对记者表示，投资者不应担心这一决定会打击特斯拉的净利。他称，“这并不会真的伤害特斯拉，而是会有助于整个行业。”
“实际上我认为这将有助于特斯拉，主要是可以因此吸引并激励世界最好的技术人才。”
特斯拉周四收盘时报203.52美元，跌0.95美元，或0.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)