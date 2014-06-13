中国货币市场：七天回购下行隔夜持稳，月内乐观情绪继续弥漫

路透上海6月13日 - 中国银行间资金市场周五七天回购加权利率波动略增，跌幅超过10个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化微弱。下周将有定向降准资金释放，加之央行维稳意图仍在，市场对月末前乐观情绪持续弥漫。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

上海一券商交易员称，今日资金供给充分，七天及以内期限占主导。“1M的也有上门问是否需要的。”

她并表示，在可跨月资金方面，近日供给虽有渐增势头，唯抵押品多要求利率产品，给持有信用债居多的券商类机构增加一定难度。

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6134 2.6087 +0.47

七天 3.0471 3.1637 -11.66

14天 3.2340 3.2367 -0.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6250 3.7100 -8.50

七天 3.6550 3.0500 +60.50

14天 3.9000 3.4000 +50.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.6400 -1.00

七天 3.0800 3.2000 -12.00

14天 3.2690 3.2500 +1.90

Shibor

其中:隔夜 2.6000 2.5970 +0.30

七天 3.0400 3.1540 -11.40

三个月 4.7794 4.7862 -0.68