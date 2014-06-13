中国货币市场：七天回购下行隔夜持稳，月内乐观情绪继续弥漫

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 中国银行间资金市场周五七天回购加权利率波动略增，跌幅超过10个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化微弱。下周将有定向降准资金释放，加之央行维稳意图仍在，市场对月末前乐观情绪持续弥漫。
中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
上海一券商交易员称，今日资金供给充分，七天及以内期限占主导。“1M的也有上门问是否需要的。”
她并表示，在可跨月资金方面，近日供给虽有渐增势头，唯抵押品多要求利率产品，给持有信用债居多的券商类机构增加一定难度。
为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6134 2.6087 +0.47
七天 3.0471 3.1637 -11.66
14天 3.2340 3.2367 -0.27
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6250 3.7100 -8.50
七天 3.6550 3.0500 +60.50
14天 3.9000 3.4000 +50.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6300 2.6400 -1.00
七天 3.0800 3.2000 -12.00
14天 3.2690 3.2500 +1.90
Shibor
其中:隔夜 2.6000 2.5970 +0.30
七天 3.0400 3.1540 -11.40
三个月 4.7794 4.7862 -0.68
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)