中国票据市场：转贴利率本周转涨，半年末前有升压但料难现剧烈波动

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 受半年末因素影响，中国票据市场本周转贴价格有所上涨。交易员预计，月末前票据价格仍有一定升压。不过若资金面保持平稳，现有信贷规模压力有限的情况下，较难出现剧烈波动。
在中国央行扩大定向降准范围后，本周银行间资金市场回购利率多小幅盘整，而且机构对月内流动性预期相对乐观。
华北一银行交易员称，“现在跨月底的票利率应该到(年息)5.1%或者以上了，下周还能涨涨，但幅度应该不大了。”
他并透露，以6月末有分水岭，月内到期票据买断价格相当低廉，年息仅逾4%，显示季度末时点仍是机构考虑的一个重要因素。
华南一银行交易员补充说，本周有大型银行以年息5%的价格大量收票，也在一定程度上抑制了转贴利率升势。另据了解，票据市场月末前信贷规模压力整体有限，其所在机构甚至仍有一定收票需求尚未满足，因此下周利率即使上行，预计幅度也不会太大。
中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------------
周五 4.8638/4.7861 5.1613/5.0841 5.5669/5.4513
上周五 4.7735/4.6796 5.1754/5.1008 5.4943/5.4120
------------------------------------------------------------
变动 +9.03bp/+10.65bp -1.41bp/-1.67bp +7.26bp/+3.93bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8227%，上周五报在4.7748%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)