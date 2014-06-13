中国票据市场：转贴利率本周转涨，半年末前有升压但料难现剧烈波动

路透上海6月13日 - 受半年末因素影响，中国票据市场本周转贴价格有所上涨。交易员预计，月末前票据价格仍有一定升压。不过若资金面保持平稳，现有信贷规模压力有限的情况下，较难出现剧烈波动。

在中国央行扩大定向降准范围后，本周银行间资金市场回购利率多小幅盘整，而且机构对月内流动性预期相对乐观。

华北一银行交易员称，“现在跨月底的票利率应该到(年息)5.1%或者以上了，下周还能涨涨，但幅度应该不大了。”

他并透露，以6月末有分水岭，月内到期票据买断价格相当低廉，年息仅逾4%，显示季度末时点仍是机构考虑的一个重要因素。

华南一银行交易员补充说，本周有大型银行以年息5%的价格大量收票，也在一定程度上抑制了转贴利率升势。另据了解，票据市场月末前信贷规模压力整体有限，其所在机构甚至仍有一定收票需求尚未满足，因此下周利率即使上行，预计幅度也不会太大。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8638/4.7861 5.1613/5.0841 5.5669/5.4513

上周五 4.7735/4.6796 5.1754/5.1008 5.4943/5.4120

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变动 +9.03bp/+10.65bp -1.41bp/-1.67bp +7.26bp/+3.93bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8227%，上周五报在4.7748%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。