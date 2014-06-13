《路透晚报》--6月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》微刺激让中国5月数据略显暖意，下行步伐有所放缓

中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。

--中国房地产：1-5月投资销售持续减速，下行风险不容忽视

最新数据显示中国房地产投资、销售等多项指标持续减速，房企开工积极性亦不高，凸显房地产下行风险仍未消除，依然是中国经济增长的最大不确定因素。中国国家统计局周五公布，中国1-5月房地产开发投资同比增长14.7%，自前四月增速16.4%进一步下滑，已远不及去年全年近20%的增速。

--《分析》个人大额存单将抢食“宝宝”蛋糕，难担纲中国长期利率锚

从诞生之初即所向披靡的中国“宝宝”军团（指以余额宝为首的理财产品），或将遭遇商业银行的迎头反击。种种迹象显示，面向个人和企业发行的大额可转让定期存单（CD）正渐行渐近，有望助力银行在存款领域收复更多“失地”。尽管中国利率市场化又将迈出重要一步，但分析人士强调，若无足够流动性和发行量，CD担当长期利率锚的可能也就无从谈起。

--《市场讯号》全球低波动率及低利率酿造套利交易温床

全球大类资产市场波动率近日均创七年左右新低。这一异乎寻常的事件，不仅是全球交易共同的预期，也是全球衍生品自营交易严格监管的结果，更是全球低利率和量化宽松政策的反映。经过危机后的漫长时光，无论是外汇、股票、大宗商品，还是债市的波动率均滑落至全球金融危机前的低位，但全球经济并没有恢复到危机前水平，而全球低波动率仍折射出全球低增长还将延续。

--中国金融：-17家中资银行受累青岛有色金属骗贷案，业务规模148亿--报载

中国青岛港口的有色金属融资骗局不断发酵，更多真相浮出水面。21世纪经济报道周五引用统计数据称，青岛当地至少有17家中资银行卷入铜、氧化铝等有色金属融资业务，受累金额148亿元人民币。

--《焦点》中国5月新增信贷创逾10年同期新高，定向放松基调料延续

中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

--中国房地产：更多违约个案可能发生，影子银行仍有存在必要--世邦魏理仕

国际物业顾问--世邦魏理仕周五发表报告称，随着中国央行开始介入遏制影子银行的发展，料影子银行的信贷很可能大幅收紧，中国地产界可能出现更多的违约个案，但相信这些个宗数只会维持于中央接受的有限程度，以确保贷款人更严谨控制贷款质量及额度。

--中国金融：监管部门已发放第一批社区支行牌照，民生银行获牌照最多

上海证券报周五报导援引知情人士称，监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行有700多家获得社区支行牌照，为所有银行中获得牌照最多。

【固定收益】

--中国票据市场：转贴利率本周转涨，半年末前有升压但料难现剧烈波动

受半年末因素影响，中国票据市场本周转贴价格有所上涨。交易员预计，月末前票据价格仍有一定升压。不过若资金面保持平稳，现有信贷规模压力有限的情况下，较难出现剧烈波动。

--中国债市动态：现券收益率清淡中略上探，观望情绪不减机构显分歧

中国银行间市场现券周五抛盘稍多，但整体成交仍不脱清淡。交易人士表示，5月信贷数据超预期引发市场对经济走势疑虑，债市清淡交投中抛盘略增，但整体交投活跃度有限，机构对后市看法分歧犹存，观望情绪仍不减。

--中国货币市场：七天回购下行隔夜持稳，月内乐观情绪继续弥漫

中国银行间资金市场周五七天回购加权利率波动略增，跌幅超过10个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化微弱。下周将有定向降准资金释放，加之央行维稳意图仍在，市场对月末前乐观情绪持续弥漫。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘继续大幅攀升，大行结汇汹涌逼近6.2元关口

中国人民币兑美元周五继续大幅走升，一度涨至6.2056元。中间价微涨但整体趋稳态势不改，成交价格高开后继续受结汇盘支撑而走高，接近6.2元后升势稍缓。

--离岸人民币：5月韩国银行业人民币存款增至113.3亿美元的纪录新高

韩国央行周五表示，5月韩国银行业人民币存款净增加14.2亿美元，至113.3亿美元的纪录高位，主要因在中国的韩国机构增加投资。这是韩国记录中的人民币存款第四大月度升幅，但从4月的净增20.2亿美元回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近两个月新高，经济显企稳迹象提振大盘

中国股市沪综指周五收升至近两个月新高。分析师指出，近日公布的中国经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。

--《中国大宗商品综述》金属融资骗贷案可能是压垮商品贸易融资的最后一根稻草

如果中国贸易融资终结，大宗商品市场将会怎样？最近在青岛港口爆出的金属融资骗贷事件尽管涉及的商品库存量很小，但这有可能成为压垮庞大的中国大宗商品贸易融资身上的最后一根稻草，令大宗商品贸易融资加速收缩，并走向终结。

--《技术分析》中国股市沪综指尝试向上突破盘局

借助央行再次定向调降存准及获改善的经济数据，中国股市沪综指 本周借机向上拉升，尝试突破，此前的窄幅震荡格局略有打破，惟量能仍然不足。技术面显示，短线均线指标开始倾向多头，中期趋向指标则保持下行。

--中国证券：证监会称中金承销奥赛康时违反相关规定，对其出具警示函

中国证监会新闻发言人周五表示，中国国际金融有限公司在承销奥赛康新股时违反相关规定，决定对中金公司采取出具警示函的监管措施。

--中国基金：一季度末互联网基金资产规模达1万亿元--基金业协会

中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元人民币。

--《台湾金融市场一周展望》伊拉克乱局升级施压台股，世界盃亦降温交投

一触即发的伊拉克内战问题将主导下周全球金融市场。在全球经济前景讯息交错之际，伊拉克短线成为全球股市涨多回档整理的主要理由。而全球瞩目的世界盃足球开踢在即，一般亦认为或减低市场交投热度。

--中国能源：珠海振戎与伊朗国家石油公司签署一年期凝析油供应协议--消息人士

据业内人士透露，中国国有石油贸易商--珠海振戎公司已经与伊朗签署一年期南帕斯(South Pars)凝析油供应协议。这是珠海振戎首次与中东供应商签署凝析油的长期供应协议。 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)