香港个股：当代置业旗下基金引入民生银行附属为合伙人，涉资3.7亿元人民币

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 中国住宅及综合商业物业开发商--当代置业 宣布，旗下一只基金引入民生银行 旗下资产管理公司为合伙人，认购金额为3.7亿元人民币。
公司声明称，民生银行非全资附属公司民生加银资产管理有限公司，将斥资认购当代置业旗下北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）为数3.7亿元的优先单位，占该基金总投资额8亿元的46.25%。完成后，当代置业于该基金的投资比例将由100%降至53.75%。
北京绿色春天股权投资基金于今年4月成立，业务范围包括就非证券投资项目投资、投资管理、投资谘询及经济交易谘询提供管理及谘询服务。民生加银之业务范围包括投资二级证券市场，买卖场外股本或 债券及提供其他所有权管理及投资相关谘询服务。
当代置业表示，基金引入民生加银为新合伙人将改善集团的现金流状况。
该股周五暂未录得成交，其股价周四收报1.22港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)