香港个股：当代置业旗下基金引入民生银行附属为合伙人，涉资3.7亿元人民币

路透香港6月13日 - 中国住宅及综合商业物业开发商--当代置业 宣布，旗下一只基金引入民生银行 旗下资产管理公司为合伙人，认购金额为3.7亿元人民币。

公司声明称，民生银行非全资附属公司民生加银资产管理有限公司，将斥资认购当代置业旗下北京绿色春天股权投资基金（有限合伙）为数3.7亿元的优先单位，占该基金总投资额8亿元的46.25%。完成后，当代置业于该基金的投资比例将由100%降至53.75%。

北京绿色春天股权投资基金于今年4月成立，业务范围包括就非证券投资项目投资、投资管理、投资谘询及经济交易谘询提供管理及谘询服务。民生加银之业务范围包括投资二级证券市场，买卖场外股本或 债券及提供其他所有权管理及投资相关谘询服务。

当代置业表示，基金引入民生加银为新合伙人将改善集团的现金流状况。