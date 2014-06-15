主要国家经济指标预测--6月16日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日(一) 0900 欧元区通胀率(较前月) 5月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +1.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 15.70 19.01 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,261 外资购买美国公债(亿美元) 4月 -- 净买入259 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.6% 制造业产出(较前月) +0.6% -0.4% 产能利用率 78.8% 78.6% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 47 45 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月13日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -2.8% -- 产能利用率指数(较前月) 4月 -2.2% -- 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -0.1% -- 0600 德国CPI(较前月) 5月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% HICP(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 +0.1% -- (较上年同期) +0.2% -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差157 顺差139 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -0.1% +0.4% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.1% (较上年同期) +2.0% +2.4% 核心PPI(较前月) -0.1% +0.1% (较上年同期) +2.0% +2.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 81.2 83.0 现况指数 95.4 95.7 预期指数 72.2 74.6 1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数 6月初值 3.0% -- 未来五年通胀预期指数 2.9% -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申