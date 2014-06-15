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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--6月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    6月16日(一)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                           5月终值     -0.1%      +0.2%
                      (较上年同期)                                   +0.5%      +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                         -0.1%      +0.2%
                                    (较上年同期)                     +0.7%      +1.1%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                  6月        15.70       19.01
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                      4月          --   净流出1,261
          外资购买美国公债(亿美元)                        4月          --    净买入259
    1315  美国工业生产(较前月)                            5月        +0.4%       -0.6%
              制造业产出(较前月)                                     +0.6%       -0.4%
              产能利用率                                             78.8%       78.6%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        6月           47          45
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    6月13日(五)
    0430 日本工业生产                                4月修正值         -2.8%       --       
             产能利用率指数(较前月)                        4月         -2.2%       --       
    0530 法国非农就业岗位(较前季)                 第一季修正值         -0.1%       --       
    0600 德国CPI(较前月)                               5月终值         -0.1%      -0.1%      
                (较上年同期)                                           +0.9%      +0.9%      
             HICP(较前月)                                              -0.3%      -0.3%      
                 (较上年同期)                                          +0.6%      +0.6%      
    0800 意大利CPI(较前月)                             5月终值         -0.1%      -0.1%      
                  (较上年同期)                                         +0.5%      +0.5%      
               HICP(较前月)                                            -0.1%      -0.1%      
                   (较上年同期)                                        +0.4%      +0.4%      
    0900 欧元区就业人口(较前季)                         第一季         +0.1%       --       
                       (较上年同期)                                    +0.2%       --       
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)                            4月       顺差157    顺差139    
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                          4月         -0.1%      +0.4%    
    1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月终值         -0.2%      +0.1%    
                                (较上年同期)                           +2.0%      +2.4%      
                         核心PPI(较前月)                               -0.1%      +0.1%      
                                (较上年同期)                           +2.0%      +2.3%      
    1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数             6月初值          81.2       83.0      
                                  现况指数                              95.4       95.7       
                                  预期指数                              72.2       74.6       
    1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数        6月初值         3.0%         --       
                             未来五年通胀预期指数                       2.9%         -- (完)
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