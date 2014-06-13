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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 10:38 BJT

日本债市：伊拉克局势支撑公债价格，30年券表现出众

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.000% +0.0 0.185%

10年期公债 0.600% +0.5 0.595%

20年期公债 1.435% -0.5 1.440%

30年期公债 1.670% -2.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.24 +0.00 145.24

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。

(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 张涛)
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