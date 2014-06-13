美国个股：福特下调六款车型的油耗评级，并将向车主赔偿损失

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透底特律6月12日 - 美国第二大车企--福特汽车 周四表示，将下调六款车型的油耗评级，包括一些混合动力车型，还将为此向车主进行赔偿。
福特称，下调油耗评级的包括其2013和2014年款混合动力车和插电式混合动力车，以及大多2014年款Fiesta汽车。这是不到一年内，福特第二次下调C-Max混合动力车的油耗评级。
“我们向客户致歉，并将向受影响的车主提供善意的赔偿，”福特汽车执行长穆拉利在声明中称，“我们还将采取措施改进流程，并避免这种情况再次发生。”
“福特对美国国家环境保护局(EPA)的油耗评级表示乐观，它不是第一家对此承认的车企，可能也不会是最后一家，”汽车网站KBB.com的主编Jack R. Nerad称。
“此事的广泛影响可能推动EPA更加严格管理其油耗规定和评级，”他还称，“这也会得到国会的关注。”
在最近这起案例中，福特称已经通过内部测试查明一处错误，并通报环保当局。该公司称，在评估全线车型后，还没有计划对其他车型进行调整。
EPA表示，为证实福特的说法已经进行独立测试，并要求该公司在15日内修正汽车上的油耗标示。
福特估计，在美国约有20万辆受影响的汽车已售出或出租，受影响的车主将为油耗差获得最多1,050美元的“善意赔偿”。经销商处的汽车将更换标示，新标签上将标注正确的估计油耗。
该公司还将联系海外车主。
福特的Lincoln MKZ混合动力车的油耗变化最大。该车的城市及公路整体每加仑汽油行驶里程减少7英里。其他受影响车型包括Fiesta的四个版本，Fusion的混合动力及Energi版本，以及C-Max混合动力和Energi版本。
福特股价周四下跌2.25%至16.52美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)