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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 10:52 BJT

中国新债：南方电网下周一簿记建档发行50亿元超短融，期限九个月

路透北京6月13日 - 中国南方电网公司周五公告称，将于下周一(16日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限九个月(270天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南方电网 500 50 9 6/16簿记建档 农业银行 AAA 6/18 6/19

建设银行

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(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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