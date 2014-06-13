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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:18 BJT

更新版 1-韩国人事：崔炅焕在内阁重组中获任企划财政部长，以推进振兴计划

“我认为(对我而言)，重要的是在政府进一步改革的努力中实现成就，”他说。

朴槿惠还任命了其他六位新部长，包括科学、教育、安全及政府行政等职位均换人做。

韩国4月16日渡轮沉船意外发生之后，政府即被抨击处理失当。这起事件导致逾300人死亡，其中多数是学生。

朴槿惠誓言改进政府体系，加强安全监督。

所有获提名的内阁成员都必须经过国会听证，但除了总理提名人选以外，国会并无权否决任命案。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/徐文焰)
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