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债券 | 2014年 6月 13日 星期五 11:36 BJT

路透基点：华润置地委托六家银行负责6亿美元贷款案--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华润置地已委托六家银行负责其6亿美元的四年期贷款案，这些资金将用于再融资以及一般性运营资本。

委托的牵头行兼簿记行分别是中国农业银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、恒生银行、汇丰以及三井住友银行。

该笔子弹式贷款将分拆成23.4亿港元和3亿美元两部分。

利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。

受邀银行承贷5,000万美元者，可获220个基点的综合收益，及120个基点的费用和牵头行头衔；承贷3,000-4,900万美元者，获得217个基点的综合收益以及108个基点的费用，并获得主办行头衔。承贷2,000-2,900万美元者，获得215个基点的综合收益及100基点的费用，并获得安排行头衔。

去年8月，华润置地签下77.5亿港元的双档贷款案，该项贷款分为40.5亿港元三年期贷款和37亿港元五年期贷款两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点和190个基点。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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