版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:17 BJT

《全球市场》亚股下滑而原油走高，伊拉克内战升级损及风险偏好

大宗商品市场方面，铜价日内上涨，不过随着中国已经过了季节性需求旺季，铜价可能连续第三周遭遇跌势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨6,636.50美元。

钯金和铂金止跌反弹，因南非铂金矿长达五个月的罢工结束在望。

钯金 涨5美元至每盎司827.00，周四曾下滑约4%至三周低点814.70。铂金 涨13.50美元，报每盎司1,448.00，周四跌幅近3%。(完)

(编译/审校 朱晓军/石冠兰/田建华/高琦/孙茉莉/王洋/张涛/杜明霞/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐