台湾债市：RP利率持稳，下周债券密集发行但不怕资金吃紧

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致平稳。交易员表示，经过本周银行密集的缴税之后，周末前资金稍有回笼，资金略显宽松。
交易员认为，下周的债券交割量非常大，不过银行端的资金存量应该还是很多，虽然因交割的因素将令资金流动大一点，但不致因此波动债券附买回利率，利率持稳的机会还是高一些。
〞下周的债券是应有尽有啦，但不怕会紧，毕竟本周都缴了那么多的税款了。〞一位大型证券商交易员表示。
本周三和周四为个人综合所得税上缴国库，初估金额达1,000余亿台币。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，利率大致不变；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，上日在0.63-0.64%。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
下周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，发行情况为：周一中租迪和4.5亿公司债；周二绿意开发 3亿转换公司债；周三10年公债发行金额预计400亿、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。
交易员表示，6月25-30日仍有215.5亿台币的公司债与金融债的还本，挹注市场资金，料能舒缓一些压力。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)