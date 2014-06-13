台湾债市：RP利率持稳，下周债券密集发行但不怕资金吃紧

路透台北6月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致平稳。交易员表示，经过本周银行密集的缴税之后，周末前资金稍有回笼，资金略显宽松。

交易员认为，下周的债券交割量非常大，不过银行端的资金存量应该还是很多，虽然因交割的因素将令资金流动大一点，但不致因此波动债券附买回利率，利率持稳的机会还是高一些。

〞下周的债券是应有尽有啦，但不怕会紧，毕竟本周都缴了那么多的税款了。〞一位大型证券商交易员表示。

本周三和周四为个人综合所得税上缴国库，初估金额达1,000余亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，利率大致不变；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，上日在0.63-0.64%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

下周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，发行情况为：周一中租迪和4.5亿公司债；周二绿意开发 3亿转换公司债；周三10年公债发行金额预计400亿、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。