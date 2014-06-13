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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:20 BJT

韩国股市：受伊拉克局势拖累早盘下跌，外资料结束连续21日买超

路透首尔6月13日 - 韩国股市周五早盘下滑1%，外资有望结束连续21日买超。此前，美国总统奥巴马称不排除采取行动打击伊拉克国内暴乱 。

截止早盘中段，外资卖超1,160亿韩元(1.14亿美元)韩股。过去21天，外资连续买超，共买超3.5万亿(兆)韩元韩股。

0225 GMT，韩国综合股价指数 跌21.57点至1,989.77点，早前一度跌至一个月低点1,986.40点。

三星电子 下挫2.5%。(完)
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