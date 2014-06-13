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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 11:24 BJT

韩国汇市：韩元早盘小幅走贬，受韩股跌势拖累

路透首尔6月13日 - 韩元兑美元周五在国内市场小幅走贬，受国内股市跌势拖累。

“美元多头走势似乎增强，海外投资者在韩国股市抛售，”本地一家银行的外汇交易员说。

0225 GMT，韩元/美元 报1,018.2韩元，较周四国内市场收盘1,017.7下跌0.1%。本周韩元累计上涨0.2%。

韩国股市周五早盘跌1%，外资连续买超21日的势头似将终结，此前美国总统奥巴马称不排除采取行动打击伊拉克国内暴乱。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,018.2 1,017.7

日圆/韩元 10.0039/9.9971 10.0020

韩国公债期货* 106.27 106.21

韩国综合股价指数 1,989.77 2,011.65

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 郑茵 审校 于春红)
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