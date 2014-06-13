路透基点：两家银行参贷中国玻璃控股的6亿元人民币点心贷款--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，有两家银行承诺参加香港上市企业中国玻璃控股有限公司的6亿元人民币(9,600万美元)的三年期贷款案。
这两家银行是台湾土地银行以及台湾中小企业银行。
消息人士称，还有另外大概八家银行正考虑加入。
一如之前报导，该笔贷款的牵头行兼簿记行为彰化银行，摩根士丹利担任财务顾问。
该笔点心贷款利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码350个基点。
银行受邀以两个层级参贷：承贷6,000万-1亿元人民币的银行享有90个基点的前端费，获得牵头行头衔；承贷3,000万-5,000万元人民币的银行享有50个基点费用，获得主办行头衔。
该笔贷款宽限期为两年，分三次半年不等额偿还，偿还比例分别为20%、30%和50%。
贷款资金将用于再融资和一般运营资本。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)