路透基点：两家银行参贷中国玻璃控股的6亿元人民币点心贷款--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，有两家银行承诺参加香港上市企业中国玻璃控股有限公司的6亿元人民币(9,600万美元)的三年期贷款案。

这两家银行是台湾土地银行以及台湾中小企业银行。

消息人士称，还有另外大概八家银行正考虑加入。

一如之前报导，该笔贷款的牵头行兼簿记行为彰化银行，摩根士丹利担任财务顾问。

该笔点心贷款利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码350个基点。

银行受邀以两个层级参贷：承贷6,000万-1亿元人民币的银行享有90个基点的前端费，获得牵头行头衔；承贷3,000万-5,000万元人民币的银行享有50个基点费用，获得主办行头衔。

该笔贷款宽限期为两年，分三次半年不等额偿还，偿还比例分别为20%、30%和50%。

贷款资金将用于再融资和一般运营资本。(完)