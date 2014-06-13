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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 12:00 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及两周低位后小涨，但走势仍承压

她补充道：“不过这并不会给美联储政策带来重大的影响，这些报告只不过是强化了美联储的承诺，即循序渐进缩减购债规模，在开始升息前要有相当长一段时间维持利率不变。”

指标10年期美债收益率 在亚洲盘小升至2.600%，隔夜美国盘收报2.586%，给予美元一些喘息空间。

美元指数 日内持稳在80.557。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3556 1.3551 +0.04 -1.38 1.3745

美元/日圆 101.84 101.70 +0.14 -3.29 105.30

欧元/日圆 138.06 137.81 +0.18 -4.61 144.73

美元/瑞郎 0.8981 0.8983 -0.02 +0.59 0.8928

英镑/美元 1.6963 1.6928 +0.21 +2.46 1.6556

美元/加元 1.0856 1.0850 +0.06 +2.22 1.0620

澳元/美元 0.9416 0.9424 -0.08 +5.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8661 0.8686 -0.29 +5.54 0.8206

澳元/日圆 95.860 95.840 +0.02 +2.14 93.850

新西兰元/日圆 88.200 88.350 -0.17 +2.07 86.410

英镑/日圆 172.72 172.17 +0.32 -0.92 174.33

澳元/新西兰元 1.0861 1.0847 +0.13 +0.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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