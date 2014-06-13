路透基点：宝信汽车集团委托三家银行安排1.5亿美元贷款案--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车经销商--宝信汽车集团已经委托三家银行安排1.5亿美元三年期融资事宜。
这三家牵头行包括：彰化银行、摩根士丹利和渣打银行。
消息人士表示，还有一家银行可能加入牵头行团队。
这笔分期偿还的贷款筹得资金将用于先前贷款的再融资和营运资本。贷款案预计将在下周初面市。
消息人士称，贷款利率处于300-400个基点的高端，并安排于6月23-24日在上海和宁波进行实地访问。
香港上市的宝信汽车集团在2013年9月曾推出1.7亿美元三年期贷款案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点，最高费用为100个基点。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)