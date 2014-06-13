路透基点：宝信汽车集团委托三家银行安排1.5亿美元贷款案--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车经销商--宝信汽车集团已经委托三家银行安排1.5亿美元三年期融资事宜。

这三家牵头行包括：彰化银行、摩根士丹利和渣打银行。

消息人士表示，还有一家银行可能加入牵头行团队。

这笔分期偿还的贷款筹得资金将用于先前贷款的再融资和营运资本。贷款案预计将在下周初面市。

消息人士称，贷款利率处于300-400个基点的高端，并安排于6月23-24日在上海和宁波进行实地访问。