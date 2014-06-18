重温稿-路透调查：瑞士央行料维持瑞郎/欧元汇率上限直至2016年或更晚

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 瑞士央行6月19日将召开政策会议
* 本次调查相关数据请参看
路透苏黎世6月12日 - 路透调查结果显示，19位受访分析师中有11位认为，瑞士央行将维持瑞郎兑欧元上限政策至2016年或更晚。
八位分析师预期，该政策将在2015年结束，其中预期的最早结束时间是2015年第二季。
周四对32位分析师的调查结果表明，瑞士央行下周会议料维持政策不变，在上周欧洲央行降息后，瑞郎兑欧元将守在上限附近。
欧洲央行决定调降存款利率至负值，可能使瑞士作为投资目的地更具吸引力，也意味着瑞士央行或必须在更长时间内维持较低利率以保持汇率上限。
所有受访分析师都认为，瑞士央行暂时会将指标利率 目标区间维持在0-0.25%不变。所有人均预期指标利率在2014年期间将维持在近零水准，有两人预计2015年开始加息。
先于欧洲央行加息可能导致投资者涌向瑞郎，冲击汇率上限。瑞郎兑欧元周四报1.2174.
22位分析师中有14位表示，欧洲央行降息后，如果瑞郎升得太快威胁到上限，瑞士央行除购买外汇以外，还可能采取其它措施以保卫汇率上限。
回答有关其它举措问题的13位分析师中，有八位表示，瑞士央行可能对商业银行在央行的存款收费。预计不太可能要求银行对持有瑞郎的海外客户收费。
回答这一提问的23位分析师中除一位外均预期，瑞士央行未来六个月不会调整1.20瑞郎的汇率上限。
央行预计2014年通胀率为零、2015年和2016年分别为0.4%和1.0%，本次会议料确认这些预估。
瑞士央行将于6月19日0730GMT公布季度货币政策决定。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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