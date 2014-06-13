路透基点：巨人网络融资案一般联贷阶段承贷银行增至七家--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在美国挂牌上市的中国线上游戏开发商和运营商--巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案，最新又吸引到澳门国际银行的加入。这笔贷款用来支持巨人网络将公司私有化的杠杆收购案。

澳门国际银行承诺2,000万美元，使得本案在一般联贷阶段承贷的银行增至七家，规模已经达到2.6亿美元。

中银香港、国泰世华银行、招商银行和平安银行分别承贷5,000万美元，华南银行以及兆丰国际商银各自承诺2,000万美元贷款。

贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点，之后如果杠杆比率是两倍或以上，利率将维持该水准。

消息人士稍早时曾说，按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆比率水平是2.9倍。

根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。

法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际以及摩根大通承销该笔贷款。

中国民生银行承贷1.825亿美元，工银提供2.05亿美元，法国巴黎银行提供1.07亿美元，其他银行分别承诺贷款8,900万美元。（完）