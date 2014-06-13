路透基点：巨人网络融资案一般联贷阶段承贷银行增至七家--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在美国挂牌上市的中国线上游戏开发商和运营商--巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案，最新又吸引到澳门国际银行的加入。这笔贷款用来支持巨人网络将公司私有化的杠杆收购案。
澳门国际银行承诺2,000万美元，使得本案在一般联贷阶段承贷的银行增至七家，规模已经达到2.6亿美元。
中银香港、国泰世华银行、招商银行和平安银行分别承贷5,000万美元，华南银行以及兆丰国际商银各自承诺2,000万美元贷款。
贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点，之后如果杠杆比率是两倍或以上，利率将维持该水准。
消息人士稍早时曾说，按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆比率水平是2.9倍。
根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。
法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际以及摩根大通承销该笔贷款。
中国民生银行承贷1.825亿美元，工银提供2.05亿美元，法国巴黎银行提供1.07亿美元，其他银行分别承诺贷款8,900万美元。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)