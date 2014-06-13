更新版 2-中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，后市料继续测试6.2元关口

* 人民币收盘涨幅缩窄，盘间一度逼近6.2元关口 * 大行抛压和客盘购汇先后主导价格 * 短期升值预期较强，但关键价位仍有阻力 * 本周累计涨0.64%，年初至今跌幅缩至2.52% (更新收盘报价和评论) 路透北京6月13日 - 中国人民币兑美元 周五收盘涨幅缩窄，中间价微涨但整 体趋稳态势不改。开盘后大行结汇一度令即期涨至6.2018元，其后大量客盘购汇出现，最终 涨幅收窄近百点子；但短期升值预期仍强，后市料继续测试6.2元关口。 交易员指出，早盘时大行美元抛压不减，一方面可能在人民币大幅反弹后有美元头寸调 整的需求，另方面仍怀疑有央行抛售美元资产的可能性，连续两天坚决推升人民币升值；但 汇率走至6.2元关口后结汇力道趋弱，客盘大量购汇出现，并引发市场美元空头止损。 “客户看到6.2元要到了，就赶紧来购汇了，结果大家又是空头寸，被逼得止损了。全 民做空，结果全民止损。”一股份行交易员说。 本周即期汇率大幅波动后累计上涨0.64%，令年初至今的跌幅缩至2.52%，同期中间价则 累计升值0.2%。 交易员认为在昨天突破6.22元技术关口之后，短期内人民币继续升值可能性偏大，但6. 2元仍会有一定阻力。若该价位也获突破，则人民币有可能继续升值到6.17元一带。 全球汇市方面，美元兑日圆升约0.3%，市场关注日本央行周五发布的最新政策言论；英 镑大涨，因英国央行意外暗示可能今年加息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2107 6.2185 0.13% 中间价 6.1503 6.1516 0.02% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.05% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 129 6.2018 6.2147 2014年来即期升贬值幅度 -2.52% 1年期美元/人民币掉期升水< 695 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :16 1年期NDF 6.2130/50 6.211 CNH即期 6.2099/09 6.2114 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)