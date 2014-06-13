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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 17:38 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，后市料继续测试6.2元关口

* 人民币收盘涨幅缩窄，盘间一度逼近6.2元关口
    * 大行抛压和客盘购汇先后主导价格
    * 短期升值预期较强，但关键价位仍有阻力
    * 本周累计涨0.64%，年初至今跌幅缩至2.52%

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月13日 - 中国人民币兑美元 周五收盘涨幅缩窄，中间价微涨但整
体趋稳态势不改。开盘后大行结汇一度令即期涨至6.2018元，其后大量客盘购汇出现，最终
涨幅收窄近百点子；但短期升值预期仍强，后市料继续测试6.2元关口。
    
    交易员指出，早盘时大行美元抛压不减，一方面可能在人民币大幅反弹后有美元头寸调
整的需求，另方面仍怀疑有央行抛售美元资产的可能性，连续两天坚决推升人民币升值；但
汇率走至6.2元关口后结汇力道趋弱，客盘大量购汇出现，并引发市场美元空头止损。
    
    “客户看到6.2元要到了，就赶紧来购汇了，结果大家又是空头寸，被逼得止损了。全
民做空，结果全民止损。”一股份行交易员说。

    本周即期汇率大幅波动后累计上涨0.64%，令年初至今的跌幅缩至2.52%，同期中间价则
累计升值0.2%。
    
    交易员认为在昨天突破6.22元技术关口之后，短期内人民币继续升值可能性偏大，但6.
2元仍会有一定阻力。若该价位也获突破，则人民币有可能继续升值到6.17元一带。
    全球汇市方面，美元兑日圆升约0.3%，市场关注日本央行周五发布的最新政策言论；英
镑大涨，因英国央行意外暗示可能今年加息。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
   在岸市场人民币兑美元              今日             上日      升贬
    即期成交价格                    6.2107           6.2185    0.13%
          中间价                    6.1503           6.1516    0.02%
    成交额                        143亿美元                       
                                                                  
  日内相对于中间价最大波幅    -1.05% (上限±2%)       日高      日低
        日内波动幅度(pips)           129             6.2018    6.2147
    2014年来即期升贬值幅度          -2.52%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<           695                          
               CNY1Y=CFXS>                                    
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17           今日             上日        
                       :16                                    
     1年期NDF                     6.2130/50          6.211        
             CNH即期              6.2099/09          6.2114       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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