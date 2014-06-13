中国债市动态：现券收益率清淡中略上探，观望情绪不减机构显分歧

路透上海6月13日 - 中国银行间市场现券周五早盘抛盘稍多，但整体成交仍不脱清淡。交易人士表示，5月信贷数据超预期引发市场对经济走势疑虑，债市清淡交投中抛盘略增，但整体交投活跃度有限，机构对后市看法分歧犹存，观望情绪仍不减。

乐观预期的机构认为6月中资金面无忧，政策刺激经济基本面难以持续奏效，当前不失现券入场较佳机会；亦有保守机构，对半年末流动性心有余悸，更对经济企稳态势心存谨慎。

“收益率还是继续昨天下午反弹的节奏啊，卖盘有点重，个别券上了4-5个bp的样子，但活跃度不高，”上海一银行交易员称，短端品种收益率也有点上的苗头。

他并表示，感觉就是信贷数据引发的市场情绪变化，可持续性并不强；还是再看6月中的资金面情况，也看看宏观经济基本面进一步的变化。

中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

“这个月经济数据好转是预期中的 ，后面(收益率)还是要降下来的， 我反而觉的现在应该买进呢，”华北一银行交易员认为，从微观来看，经济还是没有起来，环比仍在下滑，不过市场这两天交易特别清淡，买盘与卖盘活跃度都不高。

此外，今日招标的地方债三五年期品种中标利率倒挂，显示有机构垂青中长期品种，以银行和保险为主力参与机构，一级半市场亦交投比较活跃。

中国财政部稍早代理招标发行的258亿元人民币五年期品种中标利率为 3.99%，大幅低于4.15%的市场预测均值；258亿元三年期固息地方政府债中标利率为4.00%，亦稍低于此前4.03%的市场预测均值。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140205券最新成交收益率报价 为4.9750%，上日尾盘为4.9500%。