更新版 1-新债招标：中国三年和五年地方债利率倒挂，投资价值好获青睐

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 三年地方债利率4.00%，五年为3.99%
* 期限利率倒挂，结果均低于预期五年尤甚
* 地方政府债相对投资价值好，受投资户青睐
* 投标倍数分别为1.44倍和1.81倍 (新增评论和背景)
路透北京6月13日 - 中国财政部周五上午代理发行的两期地方债利率均低于预期，五年尤甚，与三年倒挂。市场人士指出，地方政府债相对投资价值好，受到配置户的青睐，进而推低了新债结果。
业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的258亿元人民币五年期品种中标利率为 3.99%，大幅低于4.15%的市场预测均值；258亿元三年期固息地方政府债中标利率为4.00%，亦稍低于此前4.03%的市场预测均值。三年和五年品种投标倍数分别为1.44倍和1.81倍。
“五年期结果太犀利了，三年还正常，”上海一银行交易员称，“三年期低标位很难分量的；我是觉得五年期太低了，比二级同期国债就高10几个点，还不够补贴流动性的呢。”
一券商交易员则透露，三年期品种，农商行等中小机构需求不少；五年期品种，国有大行和股份制行的需求量或更大一些。
北京一国有大行交易员则给出了另一种猜测，其表示，作为传统配置户，因预期应存期限利差，大行本就对五年期更偏好一些；市场情绪偏暖，招标结束前利率预期偏低，或导致一些机构将三年的需求转至五年期，以追求更高的收益，结果低标位投标量累加，利率倒挂。
中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.7153%和3.8363%；而地方政府债收益率曲线 则显示，三年和五年期品种最新收益率分别为4.1453%和4.2763%。
市场中介机构提供的数据显示，剩余期限约4.87年的固息国债14国债08券最新成交收益率 为3.87%。与今日五年期地方政府新债品种的利差只有12个基点(bp),与先前水平相比明显偏低。
这两期新债为财政部今年首批代理招标发行的地方政府债，6月16日开始计息，招标结束至6月18日进行分销，6月20日起上市交易。
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)