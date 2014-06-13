更新版 1-新债招标：中国三年和五年地方债利率倒挂，投资价值好获青睐

* 三年地方债利率4.00%，五年为3.99%

* 期限利率倒挂，结果均低于预期五年尤甚

* 地方政府债相对投资价值好，受投资户青睐

* 投标倍数分别为1.44倍和1.81倍 (新增评论和背景)

路透北京6月13日 - 中国财政部周五上午代理发行的两期地方债利率均低于预期，五年尤甚，与三年倒挂。市场人士指出，地方政府债相对投资价值好，受到配置户的青睐，进而推低了新债结果。

业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的258亿元人民币五年期品种中标利率为 3.99%，大幅低于4.15%的市场预测均值；258亿元三年期固息地方政府债中标利率为4.00%，亦稍低于此前4.03%的市场预测均值。三年和五年品种投标倍数分别为1.44倍和1.81倍。

“五年期结果太犀利了，三年还正常，”上海一银行交易员称，“三年期低标位很难分量的；我是觉得五年期太低了，比二级同期国债就高10几个点，还不够补贴流动性的呢。”

一券商交易员则透露，三年期品种，农商行等中小机构需求不少；五年期品种，国有大行和股份制行的需求量或更大一些。

北京一国有大行交易员则给出了另一种猜测，其表示，作为传统配置户，因预期应存期限利差，大行本就对五年期更偏好一些；市场情绪偏暖，招标结束前利率预期偏低，或导致一些机构将三年的需求转至五年期，以追求更高的收益，结果低标位投标量累加，利率倒挂。

中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.7153%和3.8363%；而地方政府债收益率曲线 则显示，三年和五年期品种最新收益率分别为4.1453%和4.2763%。

市场中介机构提供的数据显示，剩余期限约4.87年的固息国债14国债08券最新成交收益率 为3.87%。与今日五年期地方政府新债品种的利差只有12个基点(bp),与先前水平相比明显偏低。

这两期新债为财政部今年首批代理招标发行的地方政府债，6月16日开始计息，招标结束至6月18日进行分销，6月20日起上市交易。