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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 13:05 BJT

香港股市：恒指早盘上扬，中国公布乐观数据推动银行股领涨

路透香港6月13日 - 港股周五早盘上扬，银行股以强劲升势领涨。之前中国公布数据显示，5月新增银行贷款和货币供应增速超预期，增加经济启稳的希望。

中午时分，恒生指数 升0.6%报23,316.31点，恒生国企指数涨幅相当。

本周恒生指数涨约1.6%，恒生国企指数升1.5%，有望连续第五周周线上扬。

中国工商银行 涨1.4%。

汽车类股也表现突出，之前美国电动车企业特斯拉(Tesla)周四表示，将允许其他企业使用自家知识产权，以期加快所有制造商开发电动车的进程。 比亚迪 涨1.3%。

潍柴动力 劲扬3.4%，该公司周四晚些时候表示，其成为大国铲车厂商凯傲公司(Kion)第一大股东。 (完)
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