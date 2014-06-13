香港股市：恒指早盘上扬，中国公布乐观数据推动银行股领涨

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 港股周五早盘上扬，银行股以强劲升势领涨。之前中国公布数据显示，5月新增银行贷款和货币供应增速超预期，增加经济启稳的希望。
中午时分，恒生指数 升0.6%报23,316.31点，恒生国企指数涨幅相当。
本周恒生指数涨约1.6%，恒生国企指数升1.5%，有望连续第五周周线上扬。
中国工商银行 涨1.4%。
汽车类股也表现突出，之前美国电动车企业特斯拉(Tesla)周四表示，将允许其他企业使用自家知识产权，以期加快所有制造商开发电动车的进程。 比亚迪 涨1.3%。
潍柴动力 劲扬3.4%，该公司周四晚些时候表示，其成为大国铲车厂商凯傲公司(Kion)第一大股东。 (完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)