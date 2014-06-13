券商观点：中国股市6月流动性环比改善，风险溢价下行--中信证券

路透北京6月13日 - 中国最大券商--中信证券 周五发布A股策略流动性月报认为，当前宏观流动性中性偏松，有助平稳度过季末，叠加上风险溢价下降利好股市流动性，但是风险溢价下降的持续性还需观察。

报告并指出，总体来看，短端利率下行空间有限，度过季节性因素7月上旬之后，央行公开市场可能重新回归中性操作，预计未来一个月一年期国债收益率可能在3%-3.5%之间波动。前瞻性地看，热钱流出速度有所放缓及央行持续净投放会抵消6月末的季末因素，6月流动性环比将改善，但空间有限。

报告称，目前已过会43家企业总融资规模约为220亿元人民币，如果统一获得批文不排除可能较为集中发行，因此6-7月IPO节奏可能较快。但重启初期预计证监会依然对定价与发行数量进行人为压低，融资需求压力不大；另外IPO重启对于市场影响基本已经消化，在市值配售制度下炒新打新严重将令二级市场流入增量资金。

而金融数据超预期可能反映了微刺激的稳增长政策在发挥作用，一方面再贷款等定向放松政策增加了基础货币供应，另一方面货币乘数上升可能也是金融数据超预期的主要因素。从企业层面，高评级企业融资成本快速回落，但是低评级小微企业融资成本依然居高不下。

报告判断，从社会融资总量结构来看，信托贷款依然在持续大幅下降，反映影子银行监管加强的趋势。另外出现了直接融资转向间接融资的状况，委托贷款环比也有所增加，不排除央行可能进行了窗口指导，或是银行自身借贷意愿加强。

预计货币政策层面未来依然将采取定向宽松政策，全面宽松难现。定向宽松依然是政府的首选，即能够起到调结构作用，也能够起到微刺激的稳增长作用。除了定向降准以外，未来可能还会继续使用再贷款、定向放宽存贷比考核（如小微企业与三农贷款不计入分子）等方式定向宽松。