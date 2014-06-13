国际油市：布兰特原油逼近114美元，受伊拉克供应中断担忧推动

美国原油期货 触及日高107.68美元，这同时也是九个月高点，当日上涨0.49美元，报107.02美元，延续上日上涨2.13美元的势头。

两种指标原油本周都有望上涨逾4%，为布兰特原油期货自2013年7月以来最大周线涨幅，也是美国原油自12月以来最大周线涨幅。

“迄今还没有出现石油供应中断，但人们非常担心，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称，他指的是伊拉克冲突升级可能导致该国石油供应中断引发的忧虑。

伊拉克库尔德族武装趁乱控制了什叶派领导的政府所弃守的石油重镇基尔库克(Kirkuk)。

Hasegawa称，“现在石油处于新的价格区间，可能随着投资者重新布仓而进一步攀升，因受不确定性和技术面因素支撑。”

石油输出国组织(OPEC)周四表示，今年下半年石油市场料呈现平衡，增加的产出应能满足上升的需求，这有助于缓解供应中断的一些忧虑。

OPEC表示，全球库存水准良好。美国库存较高，而大型发达经济体4月底的商用原油库存足以满足两个月的消费量。

地缘政治危机的展开盖过了美国数据的影响，此前公布的数据显示， 美国5月零售销售增幅不及预期，上周初请失业金人口增加。

中国国家统计局周五公布，5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额增长12.5%。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻