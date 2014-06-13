《全球汇市一周综述》挑战世界杯“魔咒”，静待美联储下周会议

整理 王翔琼

路透北京6月13日 - 本周汇市不寂寞，遇上伊拉克再掀战火，又逢世界杯拉开序幕。下周更将精彩纷呈，在挑战世界杯“魔咒”的同时，还要静观美联储政策决议的重头戏。

周初，美联储提前加息预期推升美元，然而临近周末，美国欠佳数据揭露经济伤疤，加之伊拉克动乱引燃供油疑虑，美元应声走软。下周重头戏当属美联储议息会议，可从中寻求美元交投指引。

欧洲央行上周放宽政策的影响持续发酵，欧元区与其他主要地区公债利差走阔，欧元吸引力渐失，持续在四个月低点附近游走。下周的欧央行管委会会议和欧元集团会议值得关注。此外，日本央行本周维持政策不变，韩国和印尼央行亦按兵不动，新西兰央行则升息，提振新西兰元一度冲上四周高位。

下周重要事件还包括日本和澳洲央行公布决策会议记录、IMF发布美国经济年度评估；值得关注的数据有美国CPI和工业生产、欧元区通胀率和经常帐、以及日本的路透短观调查和贸易收支等。

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本周初，非农就业报告等美国经济数据表现强劲，巩固了美联储在下周货币政策会议上采取对通胀更强硬立场的观点。交易商认为美联储可能较预期提前升息，带动美国公债收益率上升，推高美元需求。

然临近周末，美国公布的零售销售和初请失业金数据令人失望，加之伊拉克再陷战乱引燃石油供应疑虑。在双重因素的打压下，美元一度走软。美元兑日圆持稳在101.8，周四一度跌至低点101.60。

“这些令人失望的数据累及美元下滑，令美债收益率和美股承压。”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien说道。

“不过这并不会给美联储政策带来重大的影响，这些报告只不过是强化了美联储的承诺，即循序渐进缩减购债规模，在开始升息前要有相当长一段时间维持利率不变。”

**欧元承压**

欧洲央行上周调降利率，同时采取其它措施抵御通胀率下滑，带来的影响持续发散，已拖累欧元本周跌去近1%。欧元兑美元目前仍距离欧洲央行上周宣布宽松措施后触及的四个月低位1.3503不远。

这些措施也压低了欧元区货币市场利率，削弱了欧元收益率的吸引力，并促使一些投资者将其作为融资货币，买入更好收益的资产。

“欧元走疲或多或少是受上周欧洲央行会议影响，”TD Securities的汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示，“欧元的整体趋势仍是下行。”

State Street Global Markets驻东京的外汇部门主管Bart Wakabayashi称，欧元前景的一个关键是会否跌破在1.3500美元附近的支撑。

Wakabayashi说道，“一个重要的心理价位可能就是1.3500美元。若该水平被击穿，我想会有一些跟风卖盘浮现。”

展望下周，值得关注的是欧洲央行管理会员会会议，以及欧元集团会议，有助把握央行政策方向。

**四央行宣布政策决议**

日本央行维持货币政策不变，上调对海外经济体的预估，表现出对日本在不推出更多刺激措施的情况下实现通胀目标的信心。日圆对此反应淡然。

新西兰央行一如市场预期，将指标利率上调25个基点至3.25%。央行表示，随着经济强劲增长加剧通胀压力，将需要继续调升利率。决议公布后，新西兰元冲上四周高位0.8652美元。

此外，韩国央行维持利率不变。市场预期央行最早将于下季加息，但内需疲弱和韩元走强仍可能影响未来的政策前景。印尼央行亦按兵不动。