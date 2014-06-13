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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 13:43 BJT

路透基点：招银金融租赁1.5亿美元贷款指定四家银行任牵头行--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，招银金融租赁1.5亿美元贷款已指定约四家银行担任牵头行。

消息人士称，该交易最早下周将进入组建银团阶段。

2013年7月，招银金融租赁获得1.9亿美元三年期境内定期贷款，这笔贷款由澳新银行(澳盛银行，ANZ)和渣打银行牵头，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。

招银金融租赁是招商银行的全资子公司。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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