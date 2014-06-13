印尼矿业：部长将会见外国铜矿企业高层，盼尽速解决出口税争议

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透雅加达6月13日 - 印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周五说，他计划与外国大型铜矿企业的高层会面，希望能就一项争议性税负达成协议。这项争议已经导致印尼精矿出口停滞了五个月。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的执行长Richard Adkerson和Newmont Mining Corp 执行长Gary Goldberg都正在雅加达，可能意味着他们为解决争议正在进行最新努力。矿企认为，他们不应该缴纳这项出口税。
该项税负是印尼为迫使矿商在印尼兴建冶炼厂及加工处理厂的举措之一。但争议迟迟没有解决，已导致Newmont宣布遭遇不可抗力因素，自由港麦克默伦铜金矿公司也削减产量。
“我们希望尽快解决，每个人都这么想，”丹绒说。
“越快越好，但我们绝不能匆促行事，”他被问及时间框架时这么回答。“如果能尽快解决，我们一定解决。”
记者周五尚未能联系上自由港麦克默伦铜金矿公司对此置评，Newmont则未能立即置评。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)