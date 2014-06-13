印尼矿业：部长将会见外国铜矿企业高层，盼尽速解决出口税争议

路透雅加达6月13日 - 印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周五说，他计划与外国大型铜矿企业的高层会面，希望能就一项争议性税负达成协议。这项争议已经导致印尼精矿出口停滞了五个月。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的执行长Richard Adkerson和Newmont Mining Corp 执行长Gary Goldberg都正在雅加达，可能意味着他们为解决争议正在进行最新努力。矿企认为，他们不应该缴纳这项出口税。

该项税负是印尼为迫使矿商在印尼兴建冶炼厂及加工处理厂的举措之一。但争议迟迟没有解决，已导致Newmont宣布遭遇不可抗力因素，自由港麦克默伦铜金矿公司也削减产量。

“我们希望尽快解决，每个人都这么想，”丹绒说。

“越快越好，但我们绝不能匆促行事，”他被问及时间框架时这么回答。“如果能尽快解决，我们一定解决。”

记者周五尚未能联系上自由港麦克默伦铜金矿公司对此置评，Newmont则未能立即置评。(完)