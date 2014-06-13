路透基点：交银金融租赁三年期境内贷款增至2.65亿美元--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，交银金融租赁有限公司将三年期境内贷款规模从1.5亿美元增至2.65亿美元，首次涉足联贷市场。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)和渣打银行担任牵头行兼簿记行，分别承贷4,000万美元和3,000万美元。
有10家银行参与本次银团贷款。其中牵头行澳洲联邦银行(CBA)和兆丰国际商业银行均承贷4,000万美元。
彰化商业银行担任主办行，承贷3,000万美元。
华南商业银行、印度国家银行(SBI)、华美银行、马来亚银行、浦发矽谷银行和台湾合作金库担任安排行。华南银行和SBI各自承贷2,000万美元，其余四家银行均承贷1,000万美元。
中国信托商业银行为高级经理行，承贷500万美元。5月30日已完成协议签署。
如之前报导，这笔分期偿还贷款的平均期限是2.775年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点。
承贷3,000万美元或以上的银行，可获得300个基点的综合收益以及111个基点的费用，并得到主办行的头衔；承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得295个基点的综合收益及97个基点的费用，并得到安排行的头衔；承贷500-900万美元的银行，可获得290个基点的综合收益及84个基点的费用，并得到高级经理行的头衔。
所获资金将用于一般企业用途。(完)
(编译 王翔琼；审校 田建华)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)