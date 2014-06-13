路透基点：交银金融租赁三年期境内贷款增至2.65亿美元--TRLPC

承贷3,000万美元或以上的银行，可获得300个基点的综合收益以及111个基点的费用，并得到主办行的头衔；承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得295个基点的综合收益及97个基点的费用，并得到安排行的头衔；承贷500-900万美元的银行，可获得290个基点的综合收益及84个基点的费用，并得到高级经理行的头衔。