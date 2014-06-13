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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 14:08 BJT

路透基点：交银金融租赁三年期境内贷款增至2.65亿美元--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，交银金融租赁有限公司将三年期境内贷款规模从1.5亿美元增至2.65亿美元，首次涉足联贷市场。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)和渣打银行担任牵头行兼簿记行，分别承贷4,000万美元和3,000万美元。

有10家银行参与本次银团贷款。其中牵头行澳洲联邦银行(CBA)和兆丰国际商业银行均承贷4,000万美元。

彰化商业银行担任主办行，承贷3,000万美元。

华南商业银行、印度国家银行(SBI)、华美银行、马来亚银行、浦发矽谷银行和台湾合作金库担任安排行。华南银行和SBI各自承贷2,000万美元，其余四家银行均承贷1,000万美元。

中国信托商业银行为高级经理行，承贷500万美元。5月30日已完成协议签署。

如之前报导，这笔分期偿还贷款的平均期限是2.775年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行，可获得300个基点的综合收益以及111个基点的费用，并得到主办行的头衔；承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得295个基点的综合收益及97个基点的费用，并得到安排行的头衔；承贷500-900万美元的银行，可获得290个基点的综合收益及84个基点的费用，并得到高级经理行的头衔。

所获资金将用于一般企业用途。(完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)
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