台湾股市：第二日收跌，伊拉克局势令风险偏好降低

路透台北6月13日 - 台湾股市周五连续第二日收低，跌破五日均线支撑。分析师指出，主要因伊拉克紧张局势令风险偏好降低，不过台股拉回幅度有限，多头仍掌握盘势。

台湾加权股价指数 收低0.09%或8.26点，至9,196.39点；今日成交值 为909.95亿台币，上交易日修正后为1,009.5亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，相较于韩国股市 ，今日台股拉回幅度轻微。不过由于KD指标已在高档多日走弱，且代表散户心态的融资余额创近期新高，大盘短线似乎还有整理必要。

“今天不小心跌破位在9,203点的五日线，下周要观察能否顺利站上。”他说。

简伯仪认为，目前融资余额的增幅还不算太快，但若单日连续增加20亿台币，或是一周累计增加逾50亿，就要小心。预料下周大盘的下档支撑先看9,160点附近的10日线，若跌破，就会继续向9,072点的月线寻求支撑。