台湾股市：第二日收跌，伊拉克局势令风险偏好降低

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 台湾股市周五连续第二日收低，跌破五日均线支撑。分析师指出，主要因伊拉克紧张局势令风险偏好降低，不过台股拉回幅度有限，多头仍掌握盘势。
台湾加权股价指数 收低0.09%或8.26点，至9,196.39点；今日成交值 为909.95亿台币，上交易日修正后为1,009.5亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，相较于韩国股市 ，今日台股拉回幅度轻微。不过由于KD指标已在高档多日走弱，且代表散户心态的融资余额创近期新高，大盘短线似乎还有整理必要。
“今天不小心跌破位在9,203点的五日线，下周要观察能否顺利站上。”他说。
简伯仪认为，目前融资余额的增幅还不算太快，但若单日连续增加20亿台币，或是一周累计增加逾50亿，就要小心。预料下周大盘的下档支撑先看9,160点附近的10日线，若跌破，就会继续向9,072点的月线寻求支撑。
亚洲股市周五下滑，原油创下九个月高点，因伊拉克内战局势升级打压了风险人气。本地时间14:04时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.22%，韩国股市 跌幅居前达1.03%。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)