加拿大个股：Talisman Energy检视其亚洲油气资产，可能寻求出售--消息

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港/新加坡6月13日 - 熟知内情消息人士说，加拿大油企Talisman Energy Inc 正在检视其估值约达40亿美元的亚洲油气资产组合，可能将之部分出售或者全数出脱。
Talisman是加拿大第五大独立石油生产商，该公司正在削减业务及债务，力图让股价回到美国投资大亨伊坎等这类维权股东可满意的水平。
消息人士说，目前尚不清楚该公司会选择出脱全数资产组合，还是会保留其中一些。他们表示，将部分资产上市也是讨论中的选项之一。
根据公司官网，Talisman自从2011年透过剥离资产筹资66亿美元之后，计划在未来12-18个月在市场求售价值20亿美元的资产。但公司并未披露计划出售的项目名称。
Talisman在印尼、马来西亚、越南拥有石油及天然气资产，根据公司说明，亚太地区预计将为该公司带来约12亿美元，或相当于其2014年预估现金流的半数。
消息人士说，Talisman是与高盛 一起进行资产检视。
Talisman与高盛均拒绝置评。由于该项检视内容不公开，消息人士不愿具名。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)