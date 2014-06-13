加拿大个股：Talisman Energy检视其亚洲油气资产，可能寻求出售--消息

路透香港/新加坡6月13日 - 熟知内情消息人士说，加拿大油企Talisman Energy Inc 正在检视其估值约达40亿美元的亚洲油气资产组合，可能将之部分出售或者全数出脱。

Talisman是加拿大第五大独立石油生产商，该公司正在削减业务及债务，力图让股价回到美国投资大亨伊坎等这类维权股东可满意的水平。

消息人士说，目前尚不清楚该公司会选择出脱全数资产组合，还是会保留其中一些。他们表示，将部分资产上市也是讨论中的选项之一。

根据公司官网，Talisman自从2011年透过剥离资产筹资66亿美元之后，计划在未来12-18个月在市场求售价值20亿美元的资产。但公司并未披露计划出售的项目名称。

Talisman在印尼、马来西亚、越南拥有石油及天然气资产，根据公司说明，亚太地区预计将为该公司带来约12亿美元，或相当于其2014年预估现金流的半数。

消息人士说，Talisman是与高盛 一起进行资产检视。

Talisman与高盛均拒绝置评。由于该项检视内容不公开，消息人士不愿具名。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)