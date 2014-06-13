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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 14:18 BJT

《汇市简讯》日股日经指数收高0.83%，美元/日圆升势或告终

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* 日股日经指数收报15,097.84点，仅略低于日高15,121.64

* 若能收在日高，将极为有利多方；今日开在低点14,830.99

* 受日经指数午盘涨势推动，美元/日圆上扬高见102.01，目前已脱离高点

* 美元/日圆在102.00的大额选择权到期，抑制走势，102.50-60有更多选择权到期

* 下档在101.70-75有大额选择权到期，相关买盘稍早协助提供美元支撑

* 美元/日圆或许会回到101.75-102.00的核心区间。低点来自日本投资人的买盘不弱。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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